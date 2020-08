Primarul general Gabriela Firea a inaugurat Muzeul Copiilor, destinat copiilor intre 4 și 18 ani

Primarul general Gabriela Firea a anunțat, pe Facebook, că a inaugurat Muzeul Copiilor, destinat copiilor intre 4 si 18 ani.

"Am inaugurat azi Muzeul Copiilor, unic in tara! Va invit cu drag sa-l vizitati! Este un centru ultramodern, interactiv, destinat copiilor intre 4 si 18 ani, unde pot invata prin joc si unde isi pot petrece timpul liber in siguranta! Mai mult decat atat, pana la sfarsitul anului, intrarea la acest muzeul este gratuita! Muzeul se afla in centrul orasului, in zona Unirii : Bdul Decebal nr 11. Programarile pentru vizita se pot face pe www.pmb.ro sau www.proedus.ro.

Muzeul Copiilor a fost construit de Primaria Capitalei prin Proedus, in aceasta vara. Are nu mai putin de 110 incaperi, este structurat pe sectiuni tematice, care acopera domenii precum tehnologie, geografie, istorie, arta si cultura, si are 25 de expozitii interactive permanente, din toate domeniile.

Citește și: Video Cumătrul lui Emi Pian face campanie pentru PNL! A trecut la amenințări fără precedent

Le multumim colegilor de la : Opera Comica pentru Copii, Teatrul Tandarica, Teatrul Ion Creanga, ExpoArte, Creart, Cantus Mundi pentru spatiile amenajate cu mult bun gust.

Ne-am dorit ca aici copiii sa poata vedea cu ochii lor, prin intermediul realitatii virtuale sau in mini-laboratoare tematice, ce inseamna de fapt stiinta: brate robotice, holograme, imprimante 3D, simulatoare de submarin sau racheta.

La anatomie pot vedea cum arata un bloc operator in miniatura si pot experimenta proceduri medicale sau acorda primul ajutor. Pot face o calatorie virtuala prin corpul uman, se pot plimba prin spatiul cosmic sau prin mediul subacvatic sau se pot plimba printr-o gradina botanica sau o gradina zoologica virtuala.

Exista si o zona de gaming, un studio radio si tv, laborator de creatie grafica si multe alte surprize.

Pentru siguranta vizitatorilor si angajatilor Muzeului Copiilor, se vor realiza igienizari si dezinfectari periodice, se vor asigura atat angajatilor cat si vizitatorilor substante dezinfectante, masti si manusi.

De asemenea, spatiul muzeal este dotat cu peste 40 de lampi de sterilizare, purificare si ozonificare a aerului, care functioneaza periodic si care sunt amplasate in zonele de vizitare.

Mai mult decat atat, desi capacitatea Muzeului este de 350 de vizitatori simultan, avand in vedere situatia epidemiologica actuala, s-a luat masura reducerii numarului de vizitatori la 100, nu 170 cat ar permite legea, astfel incat toata lumea sa fie in deplina siguranta.

Citește și: Viceprimarul Capitalei face acuzații la adresa Executivului: Deschiderea școlilor este crimă cu premeditare

Programul de vizitare : marti - duminica, intre orele 10:00-18:00.

Inscrierile se pot realiza online pe platforma www.pmb.ro sau site-ul www.proedus.ro.

Alte detalii ale Muzeului Copiilor :

- Secțiunea științe: expoziții digitale sau instalații interactive de explorare a mediului înconjurător;

- Mini-laborator de experimente ale unor fenomene chimice si fizice

- Secțiunea geografie: Harta interactivă a României - Spațiu de jocuri de cultură generală, Dezvoltare Sustenabila, planetariu si astronomie.

- Secțiunea istoria orașului: Expoziție fotografica si interactivă – Bucureștiul de ieri și de azi.

- Secțiunea tehnologie si inovație: Instalații luminoase interactive pentru copii, Realitate Virtuala si Robotica.

- Secțiunea gastronomie: Spațiu gastronomic creat ca o bucătărie a copiilor, complet utilata - unde se pot organiza ateliere de gatit sau nutritie pentru parinti si copii si unde cei mici pot invata despre alimente si despre mancatul sanatos.

- Sectiunea arta si cultura, cu expozitii de costume de teatru, istoria filmului si a fotografiei, creatie grafica, ateliere de desen, teatru, scriere creativa si chiar un mini-studio de radio-tv pentru inregistrari si transmisiuni live", a spus Gabriela Firea.