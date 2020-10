Primarul Iașului, Mihai Chirica, intra in izolare și deleaga atribuțiile, dupa infectarea cu COVID-19

Mihai Chirica a anunțat că s-a infectat cu COVID-19, după ce mai mulți angajați ai primăriei au fost depistați pozitiv. Într-un mesaj postat pe Facebook, primarul reales al Iașiului pe liste PNL spune că s-a izolat și a delegat atribuțiile viceprimarului. Chirica a spus că se va întoarce la muncă atunci când medicii îi vor […] The post Primarul Iașului, Mihai Chirică, intră în izolare și deleagă atribuțiile, după infectarea cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.