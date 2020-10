Primarul in exercițiu al Brașovului, sub control judiciar pentru șantaj. Victima indirecta, contracandidatul USR care a caștigat alegerile

Procurorii anticorupție de la Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 22 octombrie 2020, față de George Scripcaru, pentru șataj, și Mihai George Cornea, director general al Regiei Autonome de Transporturi Brașov (RATBV) […] The post Primarul în exercițiu al Brașovului, sub control judiciar pentru șantaj. Victimă indirectă, contracandidatul USR care a câștigat alegerile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.