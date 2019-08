Primarul Mihai Chirica a primit vizita Ambasadorul Republicii Populare Chineze

Ambasada Chinei 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 12 august, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Excelentei Sale Jiang Yu, Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, si a lui Liu Yang, Secretar I al Ambasadei. Discutiile au vizat in special proiecte concrete de colaborari viitoare ale Municipiului Iasi cu Republica Populara Chineza, in contextul celor 70 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Republica Populara Chineza si a celor peste 25 de ani de infratire dintre Iasi si Xi’an. Ambasadorul si-a manifestat interesul pentru stimularea turismului in Iasi si in Romania in general, China avand peste 150 de milioane de turisti in Europa anual. De asemenea, Excelenta Sa s-a aratat foarte placut impre ...