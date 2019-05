Primarul Mihai Chirica a primit vizita Ambasadorului Confederatiei Elvetiene in Romania

Intalnire Ambasada Elvetia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 5 mai, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Excelentei Sale Arthur Mattli, Ambasador al Confederatiei Elvetiene in Romania. Excelenta Sa a fost insotit de Roland Piton, seful Biroului de Cooperare Elvetian, si de Marinela Ivan, responsabil cu proiecte de cooperare in cadrul Ambasadei. Excelenta Sa este la prima vizita in Municipiul Iasi (fiind acreditat in functie in luna aprilie) si s-a declarat deosebit de impresionat de frumusetea orasului. De asemenea, Ambasadorul s-a aratat interesat de proiectele de dezvoltare ale orasului, de starea economica si de investitiile straine in zona, precum si de initiativele primarilor din regiune pentru atragerea de fon ...