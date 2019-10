Primarul Mihai Chirica a primit vizita Ambasadorului Vietnamului in Romania

primaria iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Excelenta Sa Dang Tran Phong, Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam in Romania, a efectuat o vizita la Primaria Municipiului Iasi. La intrevederea cu primarul Mihai Chirica au mai participat Nguyen Hoang Long, secretar secund al Ambasadei, alti patru membri ai Ambasadei, reprezentanti ai Camerei de Comert si Industrie Iasi si ai mediului de afaceri local. „Discutiile au vizat relatiile de cooperare si prietenie dintre cele doua tari, in special in cooperarea economica. Dorim o consolidare a acestor relatii nu doar la nivel de guverne, ci si intre orase. In cadrul intalnirii, Excelenta Sa si-a manifestat disponibilitatea de a sprijini demersurile de dezvoltare a Iasului bazate pe cele mai import ...