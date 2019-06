Primarul Mihai Chirica a rupt tacerea la BZI LIVE! "Gabriel Gachi a trait de fiecare data dintr-un santaj mediatic. Sunt bani otraviti"- VIDEO

Mihai Chirica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Mihai Chirica a prezentat in detaliu, in exclusivitate, la BZI LIVE, totul despre atacurile mediatice la care a fost supus in ultima vreme, alaturi de propria familie. Edilul municipiuluI Iasi a tinut sa prezinte in detaliu de la ce au plecat aceste atacuri din fituica ReporterIS impotriva sa. Mihai Chirica a aratat si ca unul dintre artizanii acestei campanii a fost deputatul liberal Marius Bodea, vesnic candidat la functia de primar al Iasului. Primarul a precizat si cum a fost lucrata "stirea" de catre Bodea si Gabriel Gachi. DEZVALUIRI EXPLOZIVE! Combinatiile ilegale ale unui patron de fituica din Iasi: afaceri scandaloase cu apartamentele Primariei - GALERIE FOTO "A ...