Primarul Mihai Chirica dezvaluie adevarata fata a pseudo-jurnalistului Gabriel Gachi: "Bolsevic mascat in slujitor al democratiei"

Gachi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Mihai Chirica a postat pe facebook, o scrisoare deschisa in care prezinta adevarata fata a pseudo-jurnalistului Gabriel Gachi, "un santajist lipsit de scrupule". Redam mai jos integral scrisoarea deschisa a primarului Mihai Chirica. ''Traiam cu speranta ca nu voi scrie niciodata aceste randuri, dar ultimele dumneavoastra actiuni – prin care v-ati confirmat definitiv reputatia de santajist lipsit de scrupule – m-au obligat sa o fac. Si sa va dezvalui adevarata fata! Iata ce trebuie sa stie iesenii despre pseudo-jurnalistul Gabriel Gachi – adica despre bolsevicul mascat in slujitor al democratiei: 1. Inca de cand am preluat functia de primar interimar ati incercat, p ...