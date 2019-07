Primarul Mihai Chirica ii cere presedintelui Romaniei sa faca din autostrada Iasi -Targu Mures, un obiectiv de interes national

Klaus Iohannis Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Domnule Presedinte Klaus Iohannis, Avand in vedere convocarea de catre Excelenta Voastra a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru ziua de marti, 30 iulie, in vederea avizarii rectificarii bugetare propuse de Guvern, precum si intentia Prim-Ministrului Viorica Dancila de a declara Autostrada Comarnic - Brasov ca obiectiv de interes national, va rog, in numele comunitatii iesene si a Asociatiei „Moldova se dezvolta”, sa solicitati Premierului Romaniei sa acorde acelasi statut si Autostrazii „Unirii” Ungheni - Iasi - Targu Mures! Aceasta cerere este in deplina concordanta cu Legea nr. 291 / 29 noiembrie 2018, promulgata de Excelenta Voastra la P ...