Primarul Mihai Chirica, reactie acida la atacurile lui Marius Bodea: ''Gaunosul parlamentar, un parazit al banului public''

Primarul Mihai Chirica a avut o reactie acida la adresa deputatului PNL Marius Bodea dupa un nou derapaj al acestuia legat de persoana sa. Edilul Iasului a tinut sa ii arate lui Bodea cum stau lucrurile in urma unor declaratii legate de romanii plecati in strainatate si nu cum le-a scos din context parlamentarul liberal. ''Am vazut ca unele afirmatii facute de mine la un post local de televiziune le-a produs unor politicieni si jurnalisti extrem de „sensibili" o nemaipomenita revarsare de patriotism desantat! Daca vreo persoana s-a simtit lezata de vorbele mele, poate prea fruste, atunci ii cer iertare, si - pentru o intelegere deplina a vorbelor mele - repet ce am declarat la emisiu ...