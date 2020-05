Primarul municipiului Brașov, presedintele CJ si prefectul au participat la o ceremonie restransa de comemorare a eroilor

Primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian Veştea, şi prefectul Mihai-Cătălin Văsii, au depus, joi, o coroană de flori în cinstea eroilor din Cimitirul Sprenghi, în cadrul unei ceremonii restrânse, de la care, spre deosebire de alţi ani, au lipsit onorurile militare.

"Ne-am adaptat situaţiei de astăzi, am respectat regulile impuse, dar nu am putut să trecem peste această sărbătoare creştinească, Înălţarea Domnului şi, totodată, Ziua Eroilor, când ne aducem aminte de toţi cei care s-au jertfit pe câmpurile de bătălie pentru această ţară. Am (...) ţinut să facem acest gest, fără public, fără reprezentanţi de la alte instituţii, în aşa fel încât să omagiem pe toţi eroii noştri şi să spunem, de azi, 'Cristos s-a înălţat!'", a declarat, potrivit unei informări transmisă de Biroul de presă al Primăriei, George Scripcaru, potrivit agerpres.ro.

"Chiar dacă suntem în această perioadă neprevăzută, am considerat de cuviinţă, într-un cadru restrâns, ca din partea autorităţilor locale şi judeţene să fim prezenţi de Înălţare, pentru a depune o coroană de flori în semn de recunoştinţă pentru cei care, în decursul timpului, şi-au dat viaţa pentru a avea lucrurile pe care România le are astăzi", a spus, conform sursei citate, preşedintele CJ Braşov, Adrian Veştea.