Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma: 'Este un vot dat pentru viitorul Buzaului, pentru prosperitatea lui'

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a votat, duminică, la Liceul de Arte ”Margareta Sterian” din Buzău. Toma a venit cu soţia şi a fost aşteptat în faţa liceului de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, de preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, şi de mai mulţi tineri consilieri aflaţi pe lista propusă de el pentru viitorul Consiliu Local municipal, potrivit news.ro.

”Este un vot dat pentru viitorul Buzăului, pentru prosperitatea lui, pentru educaţie, pentru cultură, pentru infrastructură. S-au făcut multe lucruri în oraş, se vor face şi mai multe, iar cei patru ani care urmează sunt nişte ani decisivi, aş putea spune istorici pentru Buzău. Invit pe toată lumea la vot, pentru că este un vot foarte important pentru toţi buzoienii, un vot pentru viitorul acestui oraş”, a precizat Constantin Toma, primarul în funcţie la Buzău şi candidat pentru un nou mandat.

La rândul său, candidatul PSD pentru Consiliul Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a afirmat că a votat cu emoţie.

”Un vot dat cu mare emoţie, pentru că este prima oară când votăm într-o situaţie atipică pentru toată societatea. Eu am votat pentru dezvoltarea municipiului Buzău în continuare, pentru dezvoltarea judeţului Buzău, pentru continuarea proiectelor pe care le avem împreună cu Primăria Municipiului Buzău şi Primăria Râmnicu Sărat. Am votat pentru oameni, am votat pentru nepoţii mei, implicit pentru copii, am votat pentru stabilitate şi am votat, bineînţeles, pentru dezvoltare şi, de ce nu, pentru un pic mai bine pentru fiecare cetăţean, în fiecare zi”, a afirmat Petre Emanoil Neagu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.