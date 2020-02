Primarul Nicolae Robu ataca propriul Guvern: 'Nu a alocat sume suficiente pentru 'Timișoara-Capitala Culturala Europeana 2021'

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține că în Legea bugetului de stat pe 2020 nu au fost alocate sume suficiente pentru proiectul „Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021”. Robu admite că a primit „promisiuni” de la Ludovic Orban că vor fi virați bani din fondul de rezervă al Guvernului.

Nicolae Robu a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX că orașul Timișoara are nevoie de zeci de milioane de lei deoarece este vorba de pregătirea orașului la nivel de infrastructură pentru 2021, când va fi Capitală Culturală Europeană (CCE).

„În Legea bugetului de stat pe 2020 nu sunt alocate sume suficiente, semnificative măcar pentru un proiect atât de important, care este unul național, al României. Eu am încredere în primul-ministru Ludovic Orban, care mi-a explicat ce dificultăți a întâmpinat la întocmirea proiectului de buget, având în vedere situația dezastruoasă lăsată de PSD, și mi-a promis că din fondul de rezervă la dispoziția primului -ministru vom primi atâta cât va fi necesar. Eu mă bazez pe cuvântul premierului și sunt convins că ne va da pe parcurs. E vorba de zeci de milioane de lei de care am avea nevoie, sunt o mulțime de proiecte în derulare, pentru că trebuie să pregătim orașul la nivel de infrastructură, ceea ce nu se face de azi pe mâine”, a spus Robu.

Acesta a subliniat că municipalitatea timișoreană a demarat mai multe proiecte care sunt finanțate din venituri proprii, de la bugetul local, însă orașul nu are capacitatea să susțină un ritm alert al lucrărilor numai din aceste fonduri.

„Ca să nu pierdem timpul, am dat drumul la o mulțime de proiecte. Noi vom crea 10 centre culturale distribuite în oraș, prin reabilitarea fostelor cinematografe, a unui fost turn de apă și a unei clinici medicale. Toate aceste spații sunt incluse în proiecte de reabilitare și refuncționalizare. În plus, ne propunem și un centru complex de știință, artă, tehnologie și experiment, o noutate pentru România, dar și reabilitarea Operei, teatrelor, a sediului Filarmonicii. Mai avem și agenda culturală, programul nostru cultural, care și el costă sume uriașe, pentru că noi trebuie să facem diverse lucruri și în acest an, nu doar în 2021”, a explicat Nicolae Robu.

Timișoara va deține titlul de Capitală Culturală Europeană pentru anul 2021.