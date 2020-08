Primarul Robert Negoița anunța ca este infectat cu noul coronavirus

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, candidat pentru un nou mandat, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că este infectat cu noul coronavirus. Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. În cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2. Nu am avut nicio problemă […] The post Primarul Robert Negoiță anunță că este infectat cu noul coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.