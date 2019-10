Primarul Scripacru a facut conferinta pe acoperisul teatrului, pentru a anunta ca nu-l deranjeaza glumele pe seama sa

Primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, a sustinut miercuri, alaturi de conducerea Teatrului Sica Alexandrescu, institutie finantata de municipalitate, o conferinta de presa pe acoperisul cladirii institutiei de cultura, in care a declarat ca nu l-au deranjat glumele care au circulat in mediul online dupa ce titlul unui spectacol din cadrul Festivalului International de Dramaturgie Contemporana a fost schimbat din "Scripcarul pe acoperis" in "Violonistul pe acoperis".