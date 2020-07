Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a adus aparatura de ultima generație pentru sanatatea locuitorilor: „Este gratuit”

Dosarul "10 august" risca sa aiba soarta Dosarului "Mineriadei", un alt dosar istoric in care sunt vizate persoane din esaloanele superioare ale institutiilor de forta si care nici dupa 30 de ani nu a ajuns in instanta, dupa ce in ultimii doi ani parchetele se chinuie sa solutioneze cauza loviturii de stat, inventata de Jandarmeria Romana.