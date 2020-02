Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache, la un pas de a parasi fotoliul de primar al Sectorului 1 (sondaj)

Inainte de startul campaniei electorale pentru alegerile locale din acest an, candidatul liberal la Primăria Sectorului 1, Tănase Stamule, se află la doar câteva procente distanță de primarul PSD în funcție, Dan Tudorache.

Un sondaj CURS realizat în perioada 8-21 februarie 2020, pe un eșantion de 1.067 de persoane, confirmă trendul ascendent pentru candidatul Partidului Național Liberal, creditat cu 32% din intențiile de vot ale alegătorilor, cu doar patru procente sub scorul primarului în funcție (36%). Pe poziția a treia în opțiunile alegătorilor se plasează, la distanță, Clotilde Armand (USR) cu 19% din intențiile de vot, urmată de Eugen Tomac (PMP), cu 5% din opțiuni.

Conform datelor CURS, câte două procente ar obține un candidat din partea partidului lui Dacian Cioloș sau o candidatură din partea unui independent, în timp ce un candidat din partea ALDE în acest sector ar aduna 1% din voturi.

”Dan Tudorache este la un pas de părăsi fotoliul de primar al Sectorului 1, după un mandat dezastruos în care nu a realizat niciun proiect important pentru comunitate. Nu o spun doar eu, o spun chiar locuitorii din sector, la întâlnirile pe care le am zilnic cu aceștia. În Grivița, în Bucureștii Noi, în Pajura, în Străulești, Chitila, Dămăroaia, în Aviației, în zona Băneasa sau în Giulești Sârbi nu am întâlnit niciun proiect important făcut cap-coadă de acest primar. Am întâlnit, în schimb, oameni nemulțumiți că nu sunt băgați în seamă de administrația locală, decât atunci când li se cere să plătească taxele. Primăria a plantat gazon in ianuarie între șinele de tramvai, se gândește să construiască 9 patinoare în sector, dar nu vede cum se circulă pe străzile desfundate, cum arată piețele din cartier, cum sunt parcate mașinile pe terenuri virane neamenajate, dacă nu pe trotoare impracticabile pietonilor, cum se luptă cu mizeria locutorii la fiecare colț de stradă sau cum sunt obligați să învețe cei mai mulți dintre copii. Acest primar a condus sectorul în purul stil PSD-ist. Pur si simplu această generație de politicieni nu înțelege că, la 30 de ani de la revoluție, nu mai putem accepta stilul lor bolșevic și vrem cu toții să trăim într-o capitală europeană”.

Sondajul are o marjă de eroare de +/- 3 la sută. Metoda de culegere a datelor: fata in fata, la domiciliu. Validarea eșantionului s-a realizat pe baza ultimelor date INS.