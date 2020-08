Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, anunta ca fost testat pozitiv cu COVID-19: "Am primit tratament pe care il voi urma"

Robert Negoita, primarul sectorului 3, a anuntat pe Facebook ca are coronavirus: "In cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2". Primarul sustine ca a inceput sa se simta rau, boala debutand cu o durere de cap si cu o stare de rau. In urma acestor semne, a facut un test, care a iesit pozitiv.