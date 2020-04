Primarul Sectorului 4 avertizeaza bucureștenii sa stea acasa de Inviere: 'Am suplimentat drastic numarul de patrule!'

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat la Antena 3 că a luat măsuri pentru a se asigura că locuitorii vor sta acasă în noaptea de Înviere.

„Pentru seara de Înviere am luat măsuri deosebite, în legătură cu liniştea şi ordinea publică, astfel încât circa 30 de patrule ale poliţiei locale vor veni în suportul poliţiei naţionale pentru a ne asigura că toţi oamenii stau acasă. Majoritatea oamenilor au înţeles lucrul acesta şi se conformează. E un lucru care mă bucură nespus şi vom vedea că efectele pe termen mediu vor fi unele benefice, astfel încât într-un timp scurt vom depăşi această situaţie dificilă. Am suplimentat drastic numărul de patrule. Avem programate în jur de 30 de patrule, numai de la poliţia locală, plus patrulele de la poliţia naţională, tocmai pentru a ne asigura că oamenii în seara respectivă stau acasă şi pentru a îi descuraja pe cei care doresc să facă altceva. Preferăm aceste măsuri de prevenţie pentru că ele în această perioadă s-au dovedit extrem de eficiente”, a spus Daniel Băluţă la Antena 3.

Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis să faci în această zi .