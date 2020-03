Primarul sectorului 4 cere intervenția autoritaților in piața dezinfectanților

Primăria Sectorului 4, reprezentată de primarul Daniel Băluță, cere intervenția de urgență a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență în sensul plafonării sau rechiziționării dispenserelor și a soluțiilor dezinfectante existente în acest moment pe piața de profil. “Măsura este neapărat necesară, întrucât, imediat după publicarea ordonanței militare nr. 4, ce cuprinde obligativitatea autorităților locale The post Primarul sectorului 4 cere intervenția autorităților în piața dezinfectanților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.