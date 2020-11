Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a refuzat sa recepționeze o lucrare: Fara lucrari publice executate prost

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a refuzat să recepționeze o lucrare. El a anunțat că i-a cerut constructorului să reia operațiunea și a declarat că nu va accepta nici o lucrare publică executată prost. Edilul șef a mai spus că va merge personal să recepționeze toate lucrările din sector, anunță MEDIAFAX.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat pe Facebook că nu a recepționat o lucrare de modernizare a infrastructurii deoarece era prost executată. Edilul a spus că nu va mai accepta lucrări cu probleme și a dezvăluit faptul că va participa la toate recepțiile lucrărilor din sector.

Citește și: Gabriela Firea, atac la adresa lui Nicușor Dan și Ludovic Orban: Ceea ce au făcut se numește escrocarea cetățenilor

Ciucu a adăugat faptul că lucrările prost executate vor fi refăcute pe cheltuiala firmelor.

„V-am spus încă din campania de la locale că unul dintre motivele pentru care am intrat în politică este slaba calitate a lucrărilor publice! Nu mai accept încă de la recepție lucrări cu defecte, strâmbe, neconforme, prost executate. Acesta este un mesaj pentru administrațiile Sectorului 6, pentru funcționarii publici și pentru firmele care au contracte cu noi și cele care își doresc contracte cu noi: nu mai accept lucrări făcute in grabă și executate prost! (stiu, era campanie electorală, dar aceste lucrări nu l-au ajutat la nimic, din contră). Nu am recepționat această lucrare, firma o va reexcuta pe cheltuiala ei. Știu, nu e normal ca primarul să receptioneze fiecare lucrare, dar o perioadă vom merge așa, pana când toată lumea se va învața cu standardele mele. Între timp trebuie să ma asigur ca am oameni competenți (ingineri, constructori etc.) care să facă recepția si controlul calității! Sper ca mesajul meu să fie recepționat! Nu mai suport să văd lucrări publice executate prost!”, a scris primarul Ciucu pe Facebook.