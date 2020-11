Primarul sectorului 6 s-a saturat sa stea blocat in trafic. Ce soluție de transport a ales

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că a renunţat la maşină din cauza traficului foarte aglomerat din cartierul Drumul Taberei. El susține că va merge cu metroul, iar în trafic a trimis echipajele Poliției Locale, pentru a decongestiona aglomerația. Primarul Ciprian Ciucu spune că traficul în sectorul pe care-l conduce este aproape blocat […] The post Primarul sectorului 6 s-a săturat să stea blocat în trafic. Ce soluție de transport a ales appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.