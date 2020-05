Primarul Timișoarei INCALCA starea de urgența și recomandarile MS: a deschis LOCURILE de joaca pentru copii

Timișorenii au, de astăzi, undă verde la mersul în parcuri. Asta deși, teoretic, până vineri, nu avem voie să ieșim din casă decât cu motive bine întemeiate. Primarul Timișoarei anunță însă și deschiderea locurilor de joacă, decizia relativ ilegală, dacă ținem cont de faptul că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, anunța că locurile de joacă nu vor fi redeschise de la 15 mai.

„În acest context, am decis, în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ca de astăzi, 13.05.2020, să redeschidem parcurile, locurile de joacă și florăriile, iar de luni, 18.05.2020, transportul public să funcționeze cu toate mijloacele prezente pe trasee. Atragem atenția, cu respect, că aceste măsuri de relaxare se aplică cu respectarea tuturor regulilor / recomandărilor adoptate la nivel național, precum și a celor locale rămase în vigoare, respectiv ce vor fi adoptate în continuare! De asemenea, facem apel la rațiune, la înțelepciune, ca toată lumea să aibă o conduită pe de o parte de autoprotecție, pe de altă parte de grijă pt semeni! Dacă aceste lucruri nu se vor respecta și, dacă, pe cale de consecință, se va constata o creștere a numărului de îmbolnăviri, vom fi nevoiți să intervenim cu măsuri adecvate. Eu am încredere în dv, stimați timișoreni și tocmai de aceea am și promovat aceste măsuri de relaxare, ca pași spre revenirea la viața noastră normală, frumoasă, în minunatul nostru oraș!”, este anunțul lui Robu.