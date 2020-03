Primarul Timișoarei, Nicolae Robu: 'Sper sa nu se ajunga in situația de intrarea in carantina a intregului oraș'

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu a vorbit în direct la Digi 24 despre intrarea în carantină a intregului oraș, din cauza epidemiei de coronavirus. Nicolae Robu a declarat că a luat măsuri speciale pentru a asigura dezinfecția corespunzătoare în locurile aglomerate din oraș si în unitățile de învățământ și a achiziționat containere pentru pregătirea centrelor de carantinare. Robu a declarat că speră ca situația să nu ceară intrarea în carantină a întregului oraș.

"Noi ne-am pregătit deja pentru carantină. Pot spune că am achiziționat deja opt containere care vor putea fi folosite pentru carantinare, pentru că sunt niște cerințe speciale. Deocamdată nu avem voie să spunem unde vor fi amplasate aceste puncte unde vor fi ținuți bolnavii. Eu sper să nu se ajungă la intrarea în carantină a întregului oraș. Cred că timișoara nu va ajunge în situația de a intra ca oraș în carantină și sper că n-o să se întâmple asta în ciuda unor vulnerabilități pe care le avem, cum ar fi aeroportul internațional pe care aterizează atâtea curse din Italia și din întreaga Europă. Deocamdată atenția noastră este ndreptată spre centrele de carantină. În plus, am comandat 400 de dispozitive de dezinfecție pe care le vom monta în mijloacele de transport în comun și chiar la școli. Tot la școli cerem să se respecte toate măsurile de igienă și chiar să li se facă un instructaj copiilor. De altfel recomandăm tuturor cetă'enilor să respecte măsurile de igienă cu precădere în această perioadă", a declarat primarul Timișoarei, Nicolae Robu.