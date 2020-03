Primarul, viceprimarul și consilieri locali din comuna prahoveana Poiana Campina și-au donat indemnizațiile ca sa cumpere echipamente pentru medici

Primarul, viceprimarul și consilieri locali din Poiana Câmpina și-au donat indemnizațiile, iar din banii strânși au fost cumpărate echipamente de protecție pentru medicii de familie și substanțe dezinfectante, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Primarul din Poiana Câmpina, viceprimarul și consilierii locali au donat indemnizațiile din luna martie ca să cumpere măști, mănuși și substanțe dezinfectate.

Citește și: Politolog, despre pandemia de coronavirus: ‘Nu vrem să trăim un alt Colectiv la scară națională’ .

Marți, primele materiale au fost distribuite medicilor de familie din localitate.

„Ne-am donat indemnizațiile ca să cumpărăm soluții, măști, mănuși pentru medicii de familie din comună. Din martie am început acest lucru și va fi și pe următoarele luni, până să termine pandemia. Azi (marți - n.r.) am dus deja prima tranșă de măști, mănuși, soluție dezinfectantă. Medicii nu trebuie să stea SUB nicio formă neprotejați”, a declarat Alin Moldoveanu, primarul comunei Poiana Câmpina.

Citește și: Iohannis: A fost nevoie de o măsură de carantinare. Știm că vă este greu; ne uităm la voi cu speranță

Când echipamentele se vor termina, medicii vor primi altele, a mai spus edilul.