Primele 4 echipe de la Asia Express au fost dezvaluite. Vedetele au semnat cu Antena 1 si sunt in sezonul 3

Au fost dezvaluite primele 4 echipe de la Asia Express. Printre vedetele care au acceptat sa apara in sezonul 3 al show-ului de aventura de la Antena 1 se numara nume grele de la noi. Deja se stia ca artista Nico va concura, alaturi de fiica ei. De curand, insa, s-a aflat si cine va forma celelalte echipe.

Primele 4 echipe de la Asia Express au fost dezvaluite!

Iti prezentam care sunt primele 4 echipe de la Asia Express, care vor concura in sezonul 3. Show-ul va debuta cat de curand pe Antena 1 si fanii emisiunii vor avea o reala surpriza. In urma cu o saptamana, s-a aflat ca Nico, alaturi de fiica ei, Alexandra, s-au inscris in noua competitie extrema.

Cele doua au o relatie foarte apropiata, astfel ca se simt pregatite de incercarile pe care le va aduce cu sine show-ul. Mai mult, artista obisnuieste sa mearga si la sala, iar acest lucru se poate observa si din modul in care arata.

Printre cuplurile de vedete care vor participa in sezonul 3 din Asia Express se mai numara si Alina Ceusan, alaturi de Carmen Grebenisan. Acestea sunt foarte cunoscute in mediul online romanesc si vor forma o echipa in cel mai nou sezon al concursului de la Antena 1.

Alex Velea & Mario Fresh, in sezonul 3 Asia Express

Mai mult, o alta echipa care s-a format in mod neasteptat a fost cea a lui Alex Velea si Mario Fresh. Spre surpriza fanilor, iubitul Antoniei va participa alaturi de tanarul artist, pe care in trecut il numea chiar „copilul sau de suflet”. Pentru ca au o relatie speciala de cativa ani, Velea fiind chiar mentorul lui Mario Fresh, si cei doi sunt pregatiti de competitia care ii va lega si mai mult.

Din echipa cu numarul patru va face parte un make-up artistul celebru de la noi, Alexandru Abagiu. Aventurile televizate ale concurentilor care vor face un maraton prin Filipine, Taiwan si Japonia vor fi prezentate si in aceasta editie de catre Gina Pistol. Marele premiu oferit in sezonul anterior al concursului de la Antena 1 a fost de 30.000 de euro.

