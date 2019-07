Primele audieri in Comisia de ancheta a votului din 26 mai

Încep audierile în comisia de anchetă a alegerilor europarlamentare din 26 mai. Primii audiaţi sunt doi profesori de matematică, amandoi semnalând nereguli în procesele verbale. Este vorba despre Dan Şelaru si Ionuț Aparhideanu care au fost invitati sa explice comisiei analizele lor. Zilele următoare sunt aşteptaţi reprezentanţi ai ministerelor de Interne şi Extrene cu explicaţii The post Primele audieri în Comisia de anchetă a votului din 26 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.