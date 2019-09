Primele condamnari in cazul bodyguardului roman ucis la Londra, de Revelion: unul dintre criminali a fugit in Maroc

Tudor Simionov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La noua luni de la uciderea lui Tudor Simionov, sportivul roman, a fost ucis cu sange rece in fata unui club de noapte din Londra, unde lucra ca bodyguard. Adam Khalil in varsta de 21 de ani si Haroon Akram, de 26 de ani au fost condamnati de o instanta de judecata din Londra. Nor Hamada este in continuare de negasit. Acesta, in varsta de 24 de ani, a fugit in Maroc a doua zi dupa crima. Autoritatile depun eforturi pentru a-l gasi pe faptas si a-l aduce in fata instantei. Primul mesaj al Madalinei, iubita romanului ucis la Londra "Ma bucur ca cei implicati au fost condamnati, dar acum trebuie sa ne implicam pentru a-l gasi pe Ossama Hamed, care a fugit. Nimic nu poate schimba trecutul si nu il pu ...