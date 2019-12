Primele condamnari in dosarul Colectiv: Patronii clubului – 11 ani și 8 luni, fostul primar Piedone – 8 ani și 6 luni inchisoare

Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnări în dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat clubul – 9 ani The post Primele condamnări în dosarul Colectiv: Patronii clubului – 11 ani și 8 luni, fostul primar Piedone – 8 ani și 6 luni închisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.