Primele cuvinte ale Simonei Halep, dupa victoria din optimile de la Wimbledon

Simona Halep 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep este in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon. In optimi, Halep a trecut fara emotii de senzatia momentului in circuitul WTA, americanca de doar 15 ani, Cori Gauff, scor 6-3, 6-3. Romanca va juca pentru un loc in semifinale cu o chinezoaica aflata pe locul 50 WTA, dar in fata careia are un palmares negativ: unu la doi. Vezi si: Victorie fara emotii pentru Simona Halep "Sper sa-mi iau revansa in fata ei. Am o sansa buna sa ajung in semifinale", a declarat Halep, la finalul meciului de astazi. Este pentru a patra oara cand Simona ajunge intre primele 8 la turneul de pe iarba londoneza. Daca ti-a placut articolul, te as ...