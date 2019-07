Primele declarații ale lui Filip Jazvic, dupa ce l-a lovit pe Razvan Zamfir, oficial la Hermannstadt: 'El m-a atacat și l-am lovit și eu'

Preşedintele lui Hermannstadt, Iuliu Mureşan, a anunţat marţi seară, 17 iulie, că Răzvan Zamfir, directorul departamentului de scouting al ardelenilor, a fost bătut de fotbalistul croat Filip Jazvic, anunță MEDIAFAX.

Acum, jucătorul se apără şi explică varianta sa, afirmând că el s-a apărat după ce oficialul echipei a vrut să-l lovească. Atacantul spune că reacţia lui Zamfir a venit după ce l-a întrebat de restanţele salariale.

"Nu e vina mea, 100% nu e vină mea, el m-a atacat, el a vrut să mă lovească pentru că l-am întrebat de salariul meu, a început să se enerveze şi eu i-am zis să fie şi el în viaţă lui o dată bărbat, a început să mă lovească şi l-am lovit şi eu înapoi. O să rămân în România, nu plec nicăieri pentru că nu e vină mea, nimeni nu mă loveşte pentru că am întrebat de salariu. O să stau aici până totul se va rezolva, trebuie să dovedesc că nu e vina mea, m-am protejat pe mine şi atât! Regret situaţia, pentru că cineva m-a atacat fără motiv, dar altceva nu regret", a declarat Filip Jazvic pentru PRO TV.

Răzvan Zamfir a declarat şi el: "El are doi metri ce să-l ameninţ eu pe el? A fost o decizie pe care i-am explicat-o. I-am zis că din punct de vedere tehnico-tactic preferăm alt tip de jucător. Aveam o relaţie foarte bună cu el, pentru că pare un băiat foarte ok. Mă cunoaşteţi, nu l-am ameninţat, nu i-am făcut nimic. Nu e adevărat ce susţin apropiaţii lui. Nu am mai pomenit aşa ceva în fotbal. Echipa era la masa de prânz şi după, unii au mai rămas, alţii nu. Am vorbit cu antrenorii, cu lotul, apoi discuţia cu el. Nu vreau să spun mai multe, dar este o anchetă penală în curs. Nici acum nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Nu era băut, în niciun caz".

Preşedintele lui Hermannstadt, Iuliu Mureşan, a comentat la Telekom Sport: "A fost un act de huliganism. După ce luăm certificatul medico legal, depunem plângere la Parchet şi la poliţie. Avem şi martori... Asemenea huligani nu au ce să caute în fotbal. Nu vreau să folosesc cuvinte mai dure, dar Jazvic nu cred că mai are curajul să vină la club. Va suporta consecinţele legale şi sportive. Acum nu-i mai dăm nici banii, trebuie să-i luăm banii. E prea puţin ce prevede contractul pentru ce a făcut el, adică 25% din contract. Va avea de suportat consecinţe serioase, sunt sigur de asta. Noi vom propune acum o reziliere de justă cauză a contractului, pentru că un astfel de huligan nu are ce căuta în fotbal, e clar".