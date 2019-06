Primele declarații ale romanului care a salvat un adolescent in Italia - Politistii nu stiau ce sa faca

Gabriel, şoferul român care a împiedicat un tânăr să se sinucidă, în Italia, a intervenit văzând că agenţii veniţi pe autostradă erau depăşiţi de situaţie: "Poliţiştii nu ştiau ce să facă". Românul e coleg de echipaj cu soţia lui, Bianca, era şi ea în camion când tânărul italian a fost salvat potrivit observator.tv

Gabriel Bocra Ionuţ, un român în vârstă de 31 de ani, şofer de camion, a reuşit să salveze un tânăr italian de 19 ani care vroia să se sinucidă, intenţionând să se arunce de pe o pasarelă pe o autostradă intens circulată. Românul a oprit în zona incidentului, unde erau mai multe echipaje de poliţie.

Vineri de dmineaţă, un adolescent de 19 ani a trecut balustrada unei pasarele de deasupra unei autostrăzi din Italia, la Pozzuolo Martesana, Milano, şi a ameninţat că se aruncă, dorind să se sinucidă. Era 8.30 de dimineaţă şi Gabriel era la volanul camionului, în dreapta soţia lui şi colega de echipaj, Bianca.

A oprit camionul sub pasarelă, s-a dat jos şi a vorbit cu poliţiştii: "Am întrebat poliţiştii dacă au nevoie de o mână de ajutor, au zis că momentan nu ştiu cum să trateze situaţia, nu ştiau în ce situaţia e băiatul.

Am decis împreună cu ei să pun camionul sub pod, am întrebat dacă urcă sus careva, au zis că ei nu urcă pe remorcă.

Am urcat, nu ştiam în ce situaţie o să fie băiatul, l-am întrebat ce probleme are, plângea, i-am spus dacă îl ajut că coboare, i-am spus să sară că îl prind, a sărit băiatul, l-am prins, am dat mâna, l-a luat poliţia să-l ducă la spital, am salutat pe toată lumea şi am plecat în drumul nostru.

S-a terminat totul cu bine, părinţii copilului mi-au transmis mulţumiri prin comandantul din Milano. Prin anumite gesturi mai schimbăm faţa noastră a românilor aici.", a declarat Gabriel Ionuţ Bocra, citat de Digi 24.

Agenții de la Poliția Rutieră din Milano, conduși de Pasquale Mastrocinque, nu au vrut să lase fapta eroică a șoferului să treacă neobservată, așa că au decis să-l caute pentru a-l felicita și a-i mulțumi. În cursul zilei de ieri au reușit să-l identifice și au aflat că lucrează pentru o firmă de transport numită „Napolitrans”. Când l-au contactat polițiștii la telefon, primul lucru care a întrebat a fost cum se simte tânărul pe care l-a salvat, dacă este bine și dacă a fost îngrijit.