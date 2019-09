Primele declaratii ale tatalui Andreei Balan dupa nunta: "M-am pregatit cum m-am priceput"

Andreea si Sandel Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De-a lungul timpului, relatia Andreei Balan cu tatal ei, Sandel Balan, a fost un subiect controversat in lumea mondena. Se pare ca cei doi au ingropat securea razboiului de ceva timp si la nunta de duminica a Andreei Balan si George Burcea, socrul mic a fost in culmea fericirii. Printre invitatii de seama la nunta Andreei Balan si George Burcea s-a numarat si tatal artistei, Sandel Balan. Cu cateva zile inainte de eveniment, solista a explicat ca se intelege bine cu tatal ei si ca nu avea cum sa lipseasca de la un moment atat de important. Intr-adevar, la nunta, Sandel Balan a intampinat-o chiar la intrarea in biserica. Cu emotii si sufletul plin de bucurie si iubire, tatal Andreei Balan ...