Primele declaratii facute de Theodor Paleologu dupa anuntarea candidaturii din partea PMP

Theodor Paleologu1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatul PMP la alegerile prezidentiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Paleologu a anuntat ca principala sa tema de campanie va fi educatia. „Imi propun sa fac din aceasta campanie electorala ceva cu totul nou, anume un imens exercitiu pedagogic la scara intregii natiuni. Vor fi cursuri pro-bono la scara nationala si convingerea mea este ca totul incepe si se termina cu educatia. Educatia va fi una dintre marile mele teme de campanie. Eu consider ca e destul de rusinos faptul ca doi fosti profesori nu sunt in stare sa vorbeasca fara fituici, anume citesc prost texte proaste scrise de consilieri prosti. De aceea am conside ...