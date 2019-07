Primele imagini cu Elena Udrea dupa intoarcerea in Romania. „Vreau sa imi cresc copilul acasa”

Elena Udrea a confirmat, printr-o postare pe Facebook, ca a revenit in Romania si ca a renuntat la statutul de refugiat in Costa Rica. Revenirea sa in tara nu este temporara, ea afirmand ca vrea sa-si creasca acasa copilul.

Elena Udrea a aparut, luni seara, la geamul locuintei sale din Bucuresti cu copilul in brate, timp de cateva minute, astfel incat reporterii televiziunilor au avut si confirmarea video a intoarcerii sale din Costa Rica.

”Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetitei mele Eva si inchiderea procedurii de extradare”, a scris Elena Udrea.

Ea sustine ca a ales sa plece in Costa Rica in conditiile in care procesul sau in dosarul Gala Bute era ”o executie”, nu o judecata corecta.

”Dar asa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodata sa traiesc in alta parte decat in tara mea si am asteptat cu nerabdare momentul in care sa ma pot intoarce. Vreau sa imi cresc copilul Acasa, sa o botez la biserica unde m-am rugat sa devin mama, cu familia mea si cei cu adevarat apropiati mie, alaturi de noi”, a spus fostul ministru.

Ea crede ca, din tara, se va putea apara mai bine in procesele pe care inca le are in instanta.

”Am ales sa postez acest mesaj din respect fata de cei interesati si fata de presa care incearca sa afle adevarul despre prezenta mea Acasa. Stiu ca o face din buna credinta si din dorinsa de a-si informa corect publicul”, a afirmat Udrea precizand ca a intrat in tara prin vama Giurgiu in cursul acestei dimineti pentru a ajunge cat mai repede acasa, fara sa mai astepte o cursa care sa o aduca pe aeroportul Otopeni.

Udrea si-a exprimat in mai multe randuri dorinta de a se intoarce in Romania, dupa ce ICCJ a admis suspendarea executarii pedepsei in dosarul Gala Bute si a fost respinsa si solicitarea de extradare a sa. Si Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a declarat ca isi doresc ca nunta si botezul fetitei lor, Eva, sa aiba loc in Romania, anul acesta.

