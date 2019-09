Primele imagini cu fetita ucisa din Dambovita, in masina olandezului. Cum apare copila - FOTO

fetita moarta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au aparut primele imagini cu masina pe care a folosit-o olandezul suspectat ca a ucis-o pe fetita de 11 ani din Dambovita. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede masina de teren care trece pe o ulita din sat, iar pe scanunul din dreapta se afla Adriana, imbracata cu o bluza de trening roz. Cetateanul olandez, principalul suspect al crimei care a socat judetul Dambovita, ar fi fost audiat de politisti. Suspectul era pedofil - UPDATE/ SURSE Surse din ancheta spun ca, in Olanda, barbatul figureaza ca fiind pedofil. Acesta a venit in Romania cu un plan bine pus la punct. Olandezul ar fi ajuns in Gura Sutii cu o masina inchiriata din Bucuresti. Anchetatorii spun ca acesta a rapit copila, ...