Primele imagini de la CAPTURAREA criminalului din Prahova, care a decapitat-o pe tanara de 17 ani - FOTO

Criminalul din Prahova, care a decapitat-o pe iubita lui, o adolescenta de 17 ani, a fost prins, potrivit IPJ. Este vorba despre Laurentiu Marin, in varsta de 21 de ani. Acesta ar fi fost gasit in localitatea in care s-a petrecut crima, ascuns printre tufisuri. Ginel Preda, adjunctul Politiei Prahova, si Iulian Stanciu, comandantul Politiei Campina, au fost cei doi ofiteri care l-au prins pe Laurentiu Marin. INCREDIBIL! Criminalul din Prahova si-a RECUNOSCUT fapta si a explicat gestul Tanarul care si-a ucis iubita nu ar fi la prima tentativa. Ar fi injunghiat-o si in luna mai, dar atunci procurorul de caz l-a lasat in libertate. Cazul a ajuns si acum la acelasi parchet de pe langa Judecatoria Ca ...