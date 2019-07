Primele imagini de la cununia religioasa a lui Brigitte cu Florin Pastrama! Ceremonia a avut loc intr-un cadru de vis

Brigitte si Florin Pastrama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brigitte si Florin Pastrama si-au unit destinele intr-un cadru de vis. Ceremonia a avut loc acolo unde este organizata si petrecerea de nunta. Brigitte e deja gravida?! Ce spune nasa ei si a lui Pastrama, Lizeta Haralambie Brigitte ar putea fi deja gravida, a declarat Lizeta Haralambie, nasa de cununie a acesteia si a lui Florin Pastrama. „Este o nunta romaneasca, ca la carte. (...) Am venit cu ceva nou (n.r. cadou). Noi am dat ceva nou. Merg doar ei in luna de miere. Nu stiu inca, cred ca pe Coasta de Azur. N-am intrebat cand se apuca de copil. Poate l-au conceput deja. Nu stiu (n.r. daca voi fi si nasa de botez). Cred ca da”, a declarat nasa lui Brigitte si a lui Florin Pas ...