Primele imagini de la cutremurul extrem de puternic care a lovit Turcia: este CARNAGIU / VIDEO

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea preliminară de 6,7 grade s-a produs vineri seară în estul Truciei, anunţă Institutul american de geofizică (USGS).

Seismul a avut loc la ora 19.55 (19.55, ora României), la adâncimea de zece kilometri. Epicentrul a fost în estul Turciei, în zona Doganyol, la 35 de kilometri de oraşul Baskil şi la 190 de kilometri de Gazianpec.

Conform cotidianului Hurriyet, mai multe clădiri s-au prăbuşit din cauza seismului în orăşelul Maden.

