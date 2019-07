Primele imagini din CASA GROAZEI din Caracal, casa in care au fost arse fetele disparute - FOTO

Suspectul crima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse neoficiale afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie metalice si intr-o fantana. Barbatul ar fi luat la ocazie, in masina, tinere din comunele invecinate Caracalului, apoi le ducea acasa. Casa barbatului este imprejmuita cu ziduri din caramida si ciment si in gradina ar avea sapate gropi umplute cu apa. Barbatul ar fi avut in curte mai multi caini, iar in ultimul apel telefonic, fata de 15 ani ar fi spus ca e intr-o curte cu multi caini. "In cazul m ...