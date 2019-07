Primele imagini din cel mai nou film al lui Scorsese, lansate de Netflix - VIDEO

Primele imagini din cel mai nou film al lui Martin Scorsese, „Irlandezul: Asasinul mafiei/ The Irishman”, cu Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci în distribuţie, au fost lansate miercuri de Netflix. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Lungmetrajul va fi disponibil pe reţeaua de streaming din toamna acestui an, după ce va avea premiera mondială la New York Film Festival, pe 27 septembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cu un buget de peste 140 de milioane de dolari, filmul reprezintă a noua colaborare a lui De Niro cu Scorsese şi prima a lui Pacino cu cineastul american. Din distribuţie mai fac parte Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin şi Ray Romano. „The Irishman” este o saga epică despre crima organizată din America de după cel de-al Doilea Război Mondial, expusă prin ochii veteranului de război Frank Sheeran, escroc şi asasin plătit care a lucrat pentru unele dintre cele mai cunoscute personaje ale secolului XX. O poveste care se întinde pe parcursul a câteva decenii, filmul urmăreşte unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate din istoria americană - dispariţia legendarului preşedinte de sindicat Jimmy Hoffa - şi prezintă o călătorie extraordinară prin coridoarele ascunse ale crimei organizate: modul de funcţionare, rivalităţile şi legăturile cu politica. Pacino este Jimmy Hoffa, iar De Niro interpretează rolul Frank Sheeran, asasin plătit şi lider de sindicat. Filmul e bazat pe cartea „I Heard You Paint Houses” a lui Charles Brandt. Scenariul este semnat de Steven Zaillan, iar producători sunt Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger K ...