Primele indicii au iesit la iveala! Unde si-a petrecut Razvan Ciobanu ultimele ore din viata

Accident Razvan Ciobanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creatorul de moda Razvan Ciobanu s-a stins din viata in a doua zi de Paste, in urma unui accident rutier ce a avut loc in judetul Constanta. Masina era condusa de creatorul de moda Razvan Ciobanu. El se afla singur in autoturism. Vezi si: Titi Aur, despre moartea lui Razvan Ciobanu: "Asa cum arata masina, daca ar fi avut centura de siguranta sunt aproape sigur ca era in viata si se afla in masina" Apelul la 112 a fost dat in jurul orei 07:15, insa accidentul s-ar fi produs in timpul noptii. Acesta avea la mana o bratara pe care o primesti la intrarea in club, semn ca petrecute azi-noapte. Vezi si: TRAGEDIE in lumea modei romanesti! Creatorul de moda Razvan Ciobanu ...