Primele neintelegeri in alianta ALDE - Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu propune, Victor Ponta refuza

ALDE si Pro Romania au incheiat, miercuri, protocolul de constituire a unei aliante electorale in vederea sustinerii candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din noiembrie. Norica Nicolai, din partea ALDE, si Sorin Cimpeanu, din partea Pro Romania, vor fi copresedinti cu atributii depline in cadrul noii aliante electorale. Surse din noua alianta au relatat ca momentul a fost marcat de o ''ruptura'' intre cele doua formatiuni. Intalnire pe ascuns: ALDE si Pro Romania au batut palma Potrivit unor surse, ALDE a venit miercuri dimineata cu un protocol in care alianta nu ii avea copresedinti pe Nicolai si pe Cimpeanu, asa cum se convenise initial, ci pe Taricean ...