Primele ninsori, asteptate la sfarsitul lunii noiembrie. Meteorologii anunta iarna grea, cu zapada din abundenta si viscol puternic

Iarna acestui an va aduce zapada din abundenta in Romania si sunt asteptate si episoade de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, potrivit estimarilor realizate de meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Conform declaratiilor facute de Florinela Georgescu, director executiv al ANM, lapovita si ninsoarea isi vor face simtite prezenta la sfarsitul lunii noiembrie. Nu vor lipsi nici episoadele de ger, viscol puternic si chiar caderi masive de zapada in Romania.

"Serviciile meteorologice care furnizeaza estimari pe durata lunga arata posibilitatea ca pentru cele trei luni de iarna - decembrie, ianuarie, februarie - regimul mediu al temperaturilor in zona noastra a Europei sa fie mai ridicat decat media, iar regimul precipitatiilor sa fie apropiat de norme sau usor deficitar. Altfel spus, sa avem o vreme, in media a trei luni, mai calda decat normal si cu precipitatii in limitele normale sau usor deficitare", a declarat Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in cadrul conferintei Focus Energetic.

De asemenea, meteorologii nu exclud posibilitatea unor episoade de vreme severa, insa acestea nu pot fi prognozate decat cu sapte, maximum zece zile inainte.

"Suntem atenti la acest semnal, la aceasta interpretare privind posibilele evolutii ale vortexului polar in perioada urmatoare, pentru ca, chiar daca, repet, in medie, estimarile arata ca temperaturile pentru urmatoarele trei luni s-ar putea situa peste normalul climatologic, nu putem exclude episoadele mai scurte cu fenomene severe, adica ger, viscol, caderi masive de zapada. Iar prognozele privind astfel de fenomene nu pot fi realizate cu mai mult de o saptamana - zece zile in avans", a adaugat Georgescu.

Sfarsitul lunii noiembrie va aduce, insa, ninsori, dar si caderi de bruma si inghet la sol.

„In noptile senine, frigul este adesea patrunzator, iar bruma si inghetul la sol sunt fenomene des intalnite. Masele de aer umed si cele reci continentale ce se deplaseaza dinspre Campia Rusa se intalnesc adesea deasupra tarii noastre astfel ca vremea se mentine inchisa si umeda zile de-a randul. In aceste conditii si valorile termice marcheaza o scadere considerabila fata de luna octombrie”, precizeaza specialistii ANM.

