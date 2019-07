Primele nume anuntate la FILIT. Vedete ale literaturii mondiale vin la Iasi

filit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organizatorii Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT) anunta primele nume de scriitori straini ce vor fi prezenti la Iasi in perioada 2-6 octombrie 2019, la cea de-a VII-a editie a festivalului. Printre numele straine confirmate se numara si Richard Ford, unul dintre cei apreciati scriitori americani contemporani, primul scriitor care a primit in acelasi an atat Premiul Pulitzer, cat si PEN/ Faulkner Award for Fiction, pentru romanul „Ziua Independentei”. La FILIT va fi prezent si unul dintre cei mai mari scriitori rusi ai momentului. Considerat cel mai important candidat rus la premiul Nobel pentru literatura, Mihail Siskin este singurul scriitor care a primit toate cele t ...