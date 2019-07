Primele poze cu iubitul Simonei Halep. Cine este barbatul care a scos-o la cina - FOTO

simona halep serena williams wimbledon 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toni Iuruc este milionarul care a scos-o pe Simona Halep la o cina (mai mult decat) intima. Campioana de la Wimbledon a inceput o relatie cu un afacerist in varsta de 40 de ani. Atentie, urmeaza fotografii si detalii in premiera nationala. La 27 de ani, Simona Halep traieste cel mai mare succes din cariera sa. Succesul de la Wimbledon, al doilea Mare Slem din palmaresul sportivei din Constanta, il depaseste ca intensitate pe cel realizat in 2018 la Roland Garros. La revenirea in Romania, sportiva noastra a fost intampinata ca o regina. A fost primita la Salonul Oficial de la Aeroportul “Henri Coanda”. Campioana a stat foarte putin alaturi de cei care au astepta ...