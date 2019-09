Primele precizari din partea DIICOT in urma reconstituirii crimelor lui Gheorghe Dinca

Cazul Caracal 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DIICOT precizeaza ca, luni si marti, s-a facut reconstituirea partiala a infractiunilor din Cazul Caracal, pentru ca Gheorghe Dinca sa indice principalele momente privind racolarea, rapirea, violarea si uciderea celor doua fete. In paralel, au fost audiati martori si s-a propus prelungirea arestarii preventive a lui Dinca. Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara delegati in cauza, pe baza materialului probator administrat pana in prezent, au trecut, in 16 si 17 septembrie, la reconstituirea partiala a activitatilor ce reprezinta elementul material al infractiunilor cercetate in cauza denumita generic “Caracal”, se arata intr-un comunicat de presa al ...