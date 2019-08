Primele reactii ale autoritatilor in cazul copiilor tinuti in sclavie din Maramures

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Budai a declarat ca a trimis Corpul de Control la AJPIS, structura din cadrul Ministerului Muncii, care a acordat autorizatie de functionare programului din Maramures, unde ar fi fost abuzati 4 copii. Ministrul a mai spus ca familiile minorilor sunt in drum spre Romania. „Autoritatea Natioala pentru Protectia Drepturilor Copilului a fost sesizata de catre DGASPC Maramures in datele de 23 si 26 august cu privire la situatia a patru copii, cu varste cuprinse intre 14 si 17 ani, pentru care DIICOT Maramures a solicitat plasament in regim de urgenta, datorita faptului ca existau suspiciuni de victime ale traficului de minori. Faptul ca autoritatea respectiva avea o autorizare de functionare, sau acreditare din partea AJPI ...