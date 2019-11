Primele reactii dupa ce a murit Mirela Tencariu: „Ce veste trista! Nu pot sa cred!”

Este doliu la Scoala Gimnaziala ”Horia Stamatin” dupa ce una dintre profesoare s-a stins din viata. Colegii si rudele sale traiesc zile de cumplita disperare, iar toti cere au cunoscut-o pe Mirela Tencariu spun ca aceasta era un dascal de exceptie si o femeie plina de energie pozitiva, cu suflet mare.

Zeci de mesaje de condoleante si pareri de rau cu privire la disparitia profesoarei Tencariu au fost postate in mediul online, conform vremeanoua.ro: “Ce veste tristã! Nu pot sã cred! Va rãmane mereu in inimile noastre! Dumnezeu sã o ierte!”; “Ce trist! Nu pot sã cred! Va rãmane mereu in inimile noastre, mereu zambãreatã si plinã de viatã! Dumnezeu sã o ierte!”

”Ii multumesc Domnului cã ne-a adus pe acelasi drum”

Una dintre prietenele Mirelei Tencariu, profesoara, la randul sau, a postat un mesaj emotionant in mediul online.

“Drum bun spre luminã, draga mea Mirela Tencariu! Fie ca Bunul Dumnezeu sã te primeascã in Impãrãtia Sa, acolo unde sufletul tãu minunat sã-si afle odihna vesnicã! Te voi pãstra mereu in amintire, asa cum erai, veselã, optimistã, plinã de energie, inimoasã, dedicatã elevilor si scolii pentru care ti-ai oferit timpul, energia si inima. Ii multumesc Domnului cã ne-a adus pe acelasi drum, pentru faptul cã te-am cunoscut si cã m-ai sustinut in toate momentele din cei doi ani in care am implementat proiectul Comenius in Scoala Gimnazialã “Horia Stamatin” din Bogdãnesti! Stiu cã te-ai bucurat cu toatã fiinta de experientele frumoase din Finlanda si Grecia, asa vreau sã te tin minte, fericitã ca un copil. Acum, poti cãlãtori pe unde doresti, sufletul tãu este liber… Sper cã te vei opri prin toate locurile unde ai fost fericitã, acasã, langã familia ta, la Bogdãnesti printre elevi sau la malul Mãrii Baltice si pe Acropole, pe unde ne-a dus destinul… Fie ca zambetul tãu frumos sã mã insoteascã mereu, in zilele sau in anii ce vor urma… Odihneste-te in liniste si pace, Mirela, draga mea colegã!”, fost mesajul postat de profesoara Niculina Carabat, prietena foarte buna a defunctei.

