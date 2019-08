Primele sondaje legate de alegerile pezidentiale. Care sunt favoritii

Presedintie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, intr-o emisiune de televiziune a fost dezvaluit topul celor trei preferati pentru functia de presedinte. Acest sondaj a fost furnizat de IRSOP. Klaus Iohannis - 31,8 % Viorica Dancila - 18,3% Dan Barna - 16,1% Viorica Dancila: "Am facut propuneri pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse". Cine se afla pe lista premierului - VIDEO Desi multe persoane nu se asteptau ca Viorica Dancila sa fie intre preferati, se pare ca implicarea premierului in problemele Romaniei nu a fost trecuta cu vederea. In aceasta saptamana a inceput campania electorala si asteptam cu interes sa vedem ce strategii vor aborda "pretendentii" la functi ...